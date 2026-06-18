Хаменеи раскрыл, почему согласился на сделку с США

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи рассказал, что изначально выступал против заключения соглашения с США, но позже изменил свое мнение, пишет РБК.

По данным портала, в ночь на четверг, 18 июня, Тегеран и Вашингтон в дистанционном формате подписали рамочное соглашение, так называемый «Исламабадский меморандум».

Хаменеи пояснил, что президент Ирана Масуд Пезешкиан принял на себя обязательства защищать права иранской нации и фронта сопротивления.

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«В принципе, [по поводу соглашения] я имел иное мнение, но в силу обязательства, [взятого президентом] я выдал разрешение на это [подписание документа]», — отметил духовный лидер.

По его словам, Тегеран ожидает, что США выполнят условия меморандума. Он добавил, что Вашингтону в ходе последующих переговоров не следует требовать от иранской стороны излишних уступок.