Издание Le Figaro опубликовало заявление президента Франции Эммануэля Макрона о «ремобилизации» «Большой Семерки» (G7) против России. Статья вызвала большой резонанс и спровоцировала активное обсуждение в комментариях.

© Вечерняя Москва

— Эти саммиты G7, как и все остальные, теперь служат лишь для того, чтобы сделать разрозненное семейное фото и провести заключительную пресс-конференцию, которая неизменно скатывается к самовосхвалению, — написал один из недовольных.

Другой комментатор с иронией написал, что Макрон — «бедняга», который «повторяет одно и то же уже четыре года».

— Когда (президент Украины — прим. «ВМ») Владимир Зеленский эмигрирует с Украины со своими чемоданами, набитыми деньгами из Брюсселя, Макрон вполне может претендовать на роль его преемника, ведь он сделал для Киева больше, чем для Франции, — написал еще один комментатор.

В Финляндии резко раскритиковали Каллас за слова о России

Еще один недовольный написал, что Макрон «не может остановиться» и прекратить «сплошные разговоры, хвастовство и крики».

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони закатила глаза из-за реплики, которую ей прошептал Эммануэль Макрон во время саммита стран «Большой Семерки». Журналисты отметили, что в большинстве случаев во время заседаний мировые лидеры стремятся к тому, чтобы сохранять «бесстрастное» выражение лица, но Мелони этого не удалось.