Макрон усомнился в эффективности действий США в войне с Ираном

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил сомнение в том, что США на самом деле добились тех целей, которые ставили перед собой, вступая вместе с Израилем в войну против Ирана.

В эфире телеканала France 2 Макрон напомнил, что разногласия с Ираном длятся уже много лет и американцы перешли к военным действиям, "потому что их не устраивал ход переговоров". Однако если целью было уничтожить их ядерный потенциал, то соответствующая операция уже проводилась весной 2025 года.

"Сейчас же главный вопрос заключается в том, разбавлять ли обогащенный уран на месте или куда-то его вывозить под контролем Международного агентства по атомной энергии", - сказал президент. "Про вторую цель можно было бы сказать, что они собирались уничтожить весь ракетный потенциал [Ирана]. Именно это, по сути, и было сделано. Но США не заявили: "Война закончилась, мы достигли успеха", - напомнил Макрон.

В этой связи он предположил, что целью могла быть смена власти в стране. Однако, по мнению французского лидера, это должно происходить не посредством бомбардировок, а за счет действий самих иранцев. Иначе пришлось бы начинать длительную военную операцию без гарантий успеха, особенно в контексте неудачи США в Афганистане, где военная операция против талибов длилась более 10 лет. Макрон добавил, что в окружении Трампа, как и в Ближневосточном регионе "были люди, которые подталкивали его пойти гораздо дальше и действовать гораздо жестче".

"Итак, если говорить о тех целях, которые ставились, то можно сказать, что Иран был ослаблен в ядерном и военном плане, а его население пережило сильные страдания. К тому же население, которое было против действующей власти, в некоторой степени сплотилось благодаря национализму и патриотизму. И поэтому я считаю, что всему региону необходимо восстановить мир", - заключил он.

Ранее США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Израильская сторона не участвовала в переговорах о меморандуме.