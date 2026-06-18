Трамп призвал к полному прекращению огня на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп в четверг в интересах переговорного процесса с Ираном призвал все вовлеченные в конфликт на Ближнем Востоке страны соблюдать режим прекращения огня. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.

"Соединенные Штаты привержены миру, и мы призываем всех в регионе Ближнего Востока сохранять свою приверженность тому, чтобы наши переговоры проходили гладко", - говорится в публикации.

Американский лидер отметил, что мировые рынки "в восторге", благодаря чему цены на нефть уже значительно снизились.

"Ожидаем полного прекращения огня на всех фронтах, включая Ливан, Хезболлу и Израиль", - подчеркнул Трамп.

В другом своем посте глава Белого дома, ссылаясь на вице-президента США Джея Ди Вэнса, сообщил, что за прошедшие сутки через Ормузский пролив было перевезено 12,5 миллиона баррелей нефти, а цены на "черное золото" упали почти до довоенного уровня.

Ранее Центральное командование ВС США объявило о прекращении морской блокады в Ормузском проливе.