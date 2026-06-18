Лукашенко заявил о беспрецедентном накале на границе с Украиной

Ситуация на границе Белоруссии и Украины достигла беспрецедентного накала, заявил президент республики Александр Лукашенко. Его слова приводит телеграм-канал «Пул Первого».

«Южная граница — полторы тысячи километров — пылает как никогда», — сказал Лукашенко.

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По словам белорусского лидера, происходящее показывает необходимость усиленной защиты южной границы. Лукашенко заявил, что военные должны быть готовы обеспечить безопасность населения. Президент также подчеркнул, что государство содержит армию для защиты граждан.