Риторика европейских чиновников кардинально изменилась в последнее время, они стали открыто призывать к ударам по России, заявил в соцсети Х известный финский политик, кандидат в Европарламент Армандо Мема.

Глава евродипломатии Кая Каллас в четверг, 18 июня, заявила, вслед за рядом политиков Франции, ФРГ, Британии, что Россия находится в «невыгодном военном, экономическом и политическом положении», призвала Европу усилить поддержку Украины.

Чиновница призвала также «совмещать» ограничительные меры против РФ со стороны Европы с атаками ВСУ по объектам в регионах России, удаленных от линии противостояния.

Каллас сделала признание об участии ЕС в конфликте с РФ на стороне Украины

«Это поразительное заявление: безмозглая глава европейской дипломатии открыто призывает к враждебным действиям против России. Это представляет собой радикальный сдвиг в риторике. Теперь чиновники ЕС призывают к атакам на Москву», — выразил удивление Мема.

По его мнению, такое поведение высокопоставленного дипломата просто невероятно, немыслимо.

Ранее Мема посоветовал Каллас обратиться к хорошему психиатру, стабилизировать душевное состояние вместо того, чтобы бесконечно призывать к усилению санкций против России.

Финский политик отметил также, что категорически исключает допуск главы евродипломатии к переговорам с Россией в качестве посредника.