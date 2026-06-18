Стало известно о подготовке Британии к ответу России на арест танкера

Власти Великобритании опасаются, что Москва предпримет ответные меры после задержания нефтяного танкера Smyrtos, который Лондон связывает с российским «теневым флотом». Об этом пишет The Guardian со ссылкой на британские военные источники.

Отмечается, что в Лондоне заранее оценивали возможные последствия операции по задержанию судна и ожидают, что российская сторона попытается ответить. В Торговой палате судоходства Великобритании сообщили, что судовладельцы и капитаны готовы к возможным ответным действиям Москвы.

Появились кадры захвата следовавшего из России танкера британскими военными

14 июня британские вооруженные силы перехватили танкер Smyrtos «теневого флота» России, пытавшийся пройти через Ла-Манш. В операции принимали участие Королевская морская пехота Великобритании и сотрудники правоохранительных органов из Национального агентства по борьбе с преступностью.