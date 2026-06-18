Названа причина гибели «дуба Робина Гуда» в Шервудском лесу

Шервудский лес скорбит по древнему дубу, связанному с благородным разбойником Робином Гудом, пишут в статье для The Independent обозреватели Брайан Мелли и Марьям Закир-Хуссейн.

Авторы заметили, что всемирно известный дуб Major Oak («Мэйджор‑Оук»), что по легенде служил убежищем для Робин Гуда, стоит в глубине леса свыше тысячи лет .

В течение 200 лет посетители, очарованные сказками и легендами о разбойнике, приходили в лес, чтобы полюбоваться корявыми ветвями и раскидистой 28-метровой кроной дуба в Ноттингеме, пояснили обозреватели.

Постоянные экскурсии, нередко массовые, уплотнили почву, привели к тому, что дождевая вода перестала поступать к корням дерева. Также на состоянии легендарного дуба, по словам журналистов, сказались засуха и работы по укреплению массивных сучьев с помощью тросов и подпорок.

«Истории, которые он нам подарил, — это его наследие. Это самое известное дерево в мире. Легенда всегда будет жить. Мне грустно, но это мимолетный момент времени», — подчеркнул экскурсовод Роберт Брэкли.

Экологи пообещали, что погибший древний дуб будет сохранен и продолжит стоять в самом сердце Шервуда как природный памятник.

Ранее сообщалось, что знаменитый дуб Робина Гуда в 2026 году впервые за столетия не покрылся зеленой листвой.