Глава украинской государственной «Укрпочты» Игорь Смилянский назвал козлами жителей страны, которые критиковали его из-за большой зарплаты. Оскорбительный комментарий он дал в интервью YouTube-каналу «Апостроф TV».

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— Эти козлы, которые кричат про мою зарплату, — так они налогов платят меньше, от них пользы ВСУ меньше в десятки раз, — приводит его слова RT.

В апреле стало известно, что граждане Украины задолжали по микрозаймам 628 миллионов долларов, и за год эта сумма увеличилась на 175 миллионов долларов. В сообщении указывалось, что в минувшем 2025 году украинцы оформили 8,6 миллиона микрозаймов на сумму 56,76 миллиарда гривен (1,2 миллиарда долларов). Средний размер займа «до зарплаты» составил 6,6 тысячи гривен (150 долларов).

Государственный долг Украины только на начало 2025 года составил семь триллионов гривен, или 165,1 миллиарда долларов, достигнув 92 процента от валового внутреннего продукта государства. Уточняется, что на долги, гарантированные государством, приходится лишь четыре процента госдолга: остальное является прямым долгом Украины.