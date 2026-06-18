Старейшему животному на планете исполнилось 194 года

Гигантской черепахе Альдабра по имени Джонатан, которая признана старейшим животным на Земле, исполнилось 194 года. Пресмыкающееся родилось еще в XIX веке — в 1832 году. Спустя 50 лет его перевезли с Сейшельских островов на остров Святой Елены, и в данный момент оно проживает в загоне на территории резиденции местного губернатора Найджела Филлипса. Об этом в четверг, 18 июня, сообщил портал UPI.

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Жители острова относятся к черепахе как к достопримечательности и символу стойкости. Кроме того, она постоянно принимает участие в свадебных фотосессиях. Сам Филиппс отметил, что Джонатан давно стал частью истории острова.

— Он был королевским питомцем, снимался на свадебных фотографиях и радовал туристов. Но для жителей острова он символизирует стойкость Святой Елены и ее стремление защищать природу, — подчеркнул губернатор.

Несмотря на возраст, Джонатан продолжает вести активный образ жизни. Он полностью утратил зрение и обоняние, но по‑прежнему с удовольствием ест лакомства и проявляет интерес к самкам, передает портал.

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