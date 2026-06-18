Мужчина столкнул ребенка в вольер с крокодилом в британском зоопарке

Мужчина столкнул трехлетнего ребенка в вольер с крокодилом в частном зоопарке в британском графстве Кембриджшир. Об этом сообщает местная полиция.

В результате мальчик выжил, но получил серьезные травмы. Его состояние оценивается как критическое.

Злоумышленника задержали — им оказался 30-летний мужчина из соседнего графства. Как сообщили в полиции, мужчина и пострадавший не были знакомы. Причины покушения выясняются.

«Полицию вызвали в зоопарк, сообщив об инциденте с трехлетним мальчиком, который оказался в вольере с крокодилом. Мальчик был доставлен в больницу Адденбрук с серьезными травмами, его состояние критическое, но стабильное», — сообщили в полиции.

Ранее в Томске в нелегальном мини-зоопарке сбежали несколько оленей.