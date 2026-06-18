В стране ЕС призвали наращивать финансирование Украины вместо переговоров с РФ

Премьер Нидерландов Роб Йеттен призвал страны ЕС сосредоточиться на дальнейшем наращивании военной помощи Украине, а не на обсуждении возможных мирных переговоров с РФ.

"Мой сегодняшний призыв, прежде всего, к другим европейским коллегам - поддерживайте украинцев, как военной помощью, так и дополнительными финансовыми средствами. Все государства - члены ЕС должны продолжать помогать Украине", - заявил он по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе, отвечая на вопрос журналиста о потенциальных переговорах между Москвой и Брюсселем.

По утверждению Йеттена, приоритетом должно оставаться не мирное урегулирование, а усиление позиций Киева на поле боя.

Зеленский: сегодня ВСУ фактически являются главной армией в Европе

17 июня агентство Bloomberg сообщило, что глава Европейского совета Антониу Кошта предпринимает попытки установить контакты с Москвой для подготовки возможных переговоров по Украине. По данным агентства, "один из ключевых советников Кошты" якобы "провел два телефонных разговора с высокопоставленным российским чиновником, близким к президенту РФ". При этом Bloomberg признал, что не имеет официальных подтверждений этой информации ни от Брюсселя, ни от Москвы.

16 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимира Зеленского "ждут в Москве", если он готов к ответственному и серьезному разговору по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что российская сторона неоднократно предлагала Зеленскому такой вариант.