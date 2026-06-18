Страна ЕС откажется поддерживать санкции против России, если они затронут патриарха Кирилла

Премьер-министр Болгарии Румен Радев прибыл на саммит Евросоюза. Он выступил против 21-ого пакета санкций в отношении России, объяснив, что они рикошетом бьют по Болгарии.

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Несмотря на то, что лишь в июле будет решаться вопрос о санкциях, уже сейчас Болгария ясно обозначила свою позицию.

"Мы не допустим санкций, которые вредят или несут риски для болгарской экономики", - отрезал Радев.

А когда зашла речь о санкциях в отношении патриарха Кирилла, представитель Болгарии отметил, что время крестовых походов давно прошло и нет необходимости смешивать политику и религию.

"Меня не интересует патриарх Кирилл, но меня интересует Русская православная церковь, русское православие сделало важный вклад в наше освобождение от пятивекового османского рабства. Меня интересует целое русское общество, которое имеет церковь, родственную нашей, мы члены одной семьи. Когда мы говорим о подобного рода санкциях, то, соответственно, должны знать позицию Болгарской православной церкви", - высказался премьер-министр.

Радев также отметил, что ему непонятно, каким образом санкции против патриарха помогут "завершить войну", передает ТАСС.

"Болгария потребует, чтобы патриарх Кирилл был выведен из санкционных списков, равно как и будем требовать исключения из пакета санкций нефтеперерабатывающего завода компании "Лукойл". Мы преследуем свои национальные интересы", - заключил Радев.

Он подчеркнул, что страна готова наложить вето.

Ранее стали известны подробности 21-го пакета санкций ЕС против России. В частности, что предлагается запретить въезд в ЕС для всех участников СВО и ввести новые ограничения против российской энергетики и впервые - в сфере рыболовства.

Интересно, что Болгария прекращает поставки оружия на Украину. Болгарский премьер-министр Румен Радев заявил, что София уже достаточно отдала Киеву. Он также убежден, что мирного решения военными средствами достичь невозможно. Он призвал стороны искать дипломатическое решение украинского конфликта.