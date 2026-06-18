Прибой на глазах у отдыхающих на пляже вытащил на берег тело женщины

Отдыхающие на популярном туристическом побережье в Австралии люди заметили в воде труп. Об этом стало известно Daily Mail (DM).

18 июня около 11:30 прибой на глазах у очевидцев выбросил на пляж Голд-Кост тело женщины. Свидетели немедленно обратились в полицию, затем самостоятельно вытащили бездыханную жертву на берег.

Личность купальщицы до сих пор не установлена.

«В настоящее время полиция патрулирует пляж и проверяет, нет ли там каких-либо личных вещей женщины», — сказал исполняющий обязанности инспектора Питер Венц.

Ранее волна утащила двух уснувших на пляже в США девушек в океан. Отдыхающие задремали на узкой береговой линии и стали жертвами прибоя.