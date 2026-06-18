Президент Мексики призвала не обращать внимания на каждое заявление Трампа

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что не стоит обращать внимание на все публичные высказывания американского лидера Дональда Трампа, так как у него специфическая манера общения.

"У [президента США Дональда] Трампа своя манера общаться, не нужно обращать внимание на каждое заявление, - сказала глава государства в ходе ежедневной пресс-конференции. - <...> Народ Мексики знает, что каждый день мы отдаем все свои силы, вкладываем сердце и душу, делаем все ради народа Мексики", - отметила Шейнбаум, комментируя заявления президента США о том, что правительство Мексики якобы утратило контроль над ситуацией в стране.

Мексиканский лидер подчеркнула, что Трамп "не очень хорошо информирован" в отношении ситуации в Мексике и усилий правительства страны по противодействию криминальным группировкам.

"Мексиканское государство существует. Я говорила это здесь, я говорила это на днях, когда приезжал министр внутренней безопасности США [Маркуэйн Маллин] и упоминал преступные группировки. Я сказала ему, что есть мексиканское государство и есть руководители государственных институтов, помимо президента", - добавила глава государства.

Ранее президент США Дональд Трамп, выступая на полях саммита Группы семи (G7) во Франции, в очередной раз подверг критике соседнюю страну. Он заявил, что власти Мексики "потеряли контроль над своей страной", а реальная власть находится в руках у наркокартелей.