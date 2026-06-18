Вэнс рассказал о том, как США будут принимать решения по Кубе

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал о том, как Белый дом будет принимать решения по Кубе. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Вэнса, США будут отталкиваться от дальнейших действий кубинских властей. При этом он подчеркнул, что отношения Вашингтона и Гаваны могут наладиться, если власти Кубы «примут разумные решения».

«Мы посмотрим, что они будут делать, и, очевидно, если они что-то предпримут, мы тоже что-то предпримем. Если они примут разумные решения, наши отношения с этим островом станут намного лучше», — заявил он.

Ранее Вэнс назвал Трампа одним из умнейших президентов США.