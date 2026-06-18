$73.3685.03

Вэнс рассказал о том, как США будут принимать решения по Кубе

Андрей Дуванов

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал о том, как Белый дом будет принимать решения по Кубе. Об этом сообщает РИА Новости.

Вэнс рассказал о том, как США будут принимать решения по Кубе
© Global Look Press

По словам Вэнса, США будут отталкиваться от дальнейших действий кубинских властей. При этом он подчеркнул, что отношения Вашингтона и Гаваны могут наладиться, если власти Кубы «примут разумные решения».

«Мы посмотрим, что они будут делать, и, очевидно, если они что-то предпримут, мы тоже что-то предпримем. Если они примут разумные решения, наши отношения с этим островом станут намного лучше», — заявил он.

Ранее Вэнс назвал Трампа одним из умнейших президентов США.