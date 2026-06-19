Фон дер Ляйен призвала Израиль соблюдать суверенитет Ливана

Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен призвала Израиль соблюдать суверенитет и территориальную целостность Ливана.

"Происходящее в Ливане вызывает глубокую озабоченность ЕС. Важно, чтобы Израиль соблюдал суверенитет и территориальную целостность Ливана", - заявила она на итоговой пресс-конференции саммита Евросоюза.

В своем вступительном слове и ответах на вопросы журналистов она не сообщила, обсуждались ли на саммите ЕС санкции против Израиля или отдельных членов его правительства, призывы к которым ранее звучали в разных странах Евросоюза.