Каллас сделала признание об участии ЕС в конфликте с Россией

Глава евродипломатии Кая Каллас высказалась об участии Европейского союза (ЕС) в конфликте на Украине.

Соответствующее заявление Каллас сделала по прибытии на саммит ЕС, ее слова приводит ТАСС.

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Как заметила глава евродипломатии, объединение не может играть роль посредника в урегулировании конфликта на Украине, поскольку в этом конфликте ЕС полностью на стороне Украины. Она добавила, что у Евросоюза также есть собственные интересы безопасности.

Комментировать вопросы о возможном представителе ЕС на вероятных будущих переговорах с Россией Каллас отказалась.