Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил провести собственное расследование атаки ВСУ на автобус с детьми из республики в Брянской области России, заявил госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович в эфире телеканала «Первый информационный».

«Какими же нечеловеческими качествами должен обладать оператор, который запустил этот беспилотник... Президент отдал ряд поручений — до конца разобраться, провести своё расследование», — приводит его слова РИА Новости.

Вольфович подчеркнул, что Лукашенко держит на личном контроле расследование удара ВСУ по автобусу.

17 июня ВСУ с помощью БПЛА атаковали под Брянском автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Погибла женщина, сопровождавшая команду. Пострадали восемь человек, включая шестерых юных футболистов.

Шестеро пострадавших остаются в больницах, двое детей находятся в реанимации.

СК России и Белоруссии возбудили уголовные дела после удара ВСУ по автобусу с детьми.