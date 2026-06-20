Советник Нетаньяху раскрыл планы Израиля по Ливану

Израиль не хочет выводить войска с юга Ливана даже несмотря на меморандум о перемирии. Планы страны раскрыл «Известиям» советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.

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По его словам, в интересах Израиля — сохранить войска на прежних позициях, так как это обеспечит безопасность севера еврейского государства.

«Для этого необходима зона безопасности на юге Ливана, и мы останемся там столько, сколько того потребуют наши интересы», — подчеркнул Гендельман.

Ранее The Washington Post (WP) писала, что американские разведывательные службы предупредили президента США Дональда Трампа о том, что Нетаньяху, вероятно, предпримет шаги, которые могут сорвать мирное соглашение с Ираном.