Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил о желании США улучшить отношения с Ираном.

«Соединённые Штаты хотят иметь более хорошие отношения, но, чтобы это произошло, иранцы должны действовать. А если они не будут поступать, как мы перед этим говорили, то они не получат никаких выгод от сделки», — цитирует его РИА Новости.

Ранее американский лидер Дональд Трамп подтвердил подписание соглашения с Ираном.

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что главы Ирана и США, предположительно, уже поставили подписи под меморандумом о взаимопонимании.