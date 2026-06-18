Стубб высказался о сроках окончания конфликта на Украине

Военные действия на Украине будут длиться еще как минимум 3-4 месяца, заявил в беседе с журналистами шведской газеты Hufvudstadsbladet президент Финляндии Александр Стубб.

Глава государства отметил, что пока не видит каких-либо перспектив в сфере урегулирования кризиса на Украине.

Стубб предположил, что боевые действия продлятся как минимум до осени 2026 года. Точную дату окончания конфликта политик затруднился назвать, пояснили авторы статьи.

Президент Финляндии призвал вести «неудобные разговоры» о завершении конфликта на Украине

Ранее сообщалось, что Запад надеется закончить конфликт до ноября 2026 года, до наступления зимнего сезона.

Это, по словам аналитиков, связано с тем, что ни США, ни Европа не желают финансировать Украину в зимний период, снова выделять миллионы долларов и евро на закупку генераторов, зимнюю одежду, прочие статьи расходов.