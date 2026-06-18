Нетаньяху заявил, что Израиль пока не намерен выводить войска из Южного Ливана

Израиль не намерен выводить войска из южных районов Ливана, пока не обеспечит безопасность своей территории. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Мы восстановим безопасность и процветание в северных районах [Израиля]. Для этого необходимо сохранить зону безопасности на юге Ливана, и нам необходимо не уходить оттуда до тех пор, пока этого требуют нужды безопасности Израиля", - заявил он на церемонии открытия нового туристического маршрута по библейским местам на Западном берегу реки Иордан.

Высказывания Нетаньяху распространила канцелярия главы правительства.

Он вновь выступил с утверждением, что Израилю удалось "сломить ось зла" во главе с Ираном, к которой израильская сторона причисляет также радикальное палестинское движение ХАМАС и ливанскую шиитскую организацию "Хезболлах".

"Мы сдерживаем ХАМАС в Газе, где контролируем более 60% территории сектора, а в Ливане мы устранили угрозу наземного вторжения в наши населенные пункты и сломили ракетную мощь "Хезболлах". В обоих местах еще предстоит многое сделать, но мы уже проделали огромную работу", - полагает премьер.

Нетаньяху предупредил, что "борьба еще не окончена, и впереди еще много трудностей", в связи с чем высказался по поводу отношений с США.

"Они (трудности - прим. ТАСС) требуют от нас выдержки, твердой позиции в отношении интересов безопасности и одновременно поддержания важных отношений с нашими американскими друзьями, которые сражались плечом к плечу с нами, и мы очень ценим это. Мы будем и дальше мудро и осмотрительно прокладывать свой путь, мы будем сохранять достижения правительства, мы будем сохранять достижения войны - это достижения всего народа Израиля", - указал он.

Ранее на этой неделе США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых операций на всех фронтах, в том числе в Ливане. Израильская сторона не участвовала в переговорах по меморандуму.