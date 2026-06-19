Заявление Зеленского: ВСУ объявлены главной армией Европы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вооружённые силы Украины в настоящее время фактически являются главной армией Европы. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

© Московский Комсомолец

По словам Зеленского, украинская армия, по его оценке, способна длительное время сдерживать и отражать масштабную агрессию. Он также отметил, что после завершения конфликта такой статус должен сохраниться.

Отдельно президент Украины указал на необходимость уже сейчас обсуждать вопросы финансирования вооружённых сил на ближайшие годы. По его словам, это связано с будущим развитием армии.

Зеленский «поставил» крайний срок по переговорам с Россией

Ранее Владимир Зеленский провёл встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе переговоров он попросил финансовую поддержку для перехода ВСУ на контрактную систему службы по европейскому образцу.

Политолог Владимир Скачко, комментируя обсуждаемые инициативы, заявил, что украинский лидер стремится улучшить восприятие вооружённых сил, поскольку, по его словам, в обществе у военных сформировался негативный образ.

Отмечается, что обсуждение вопросов финансирования и реформирования армии, по сути, связано с планами по долгосрочному обеспечению и изменению структуры ВСУ, которые поднимались на встречах с европейскими лидерами.