Одна из стран ЕС выступила с неожиданным заявлением о России

Канцлер Австрии Кристиан Штокер в интервью The Financial Times призвал Европейский союз использовать дипломатическое окно, открывшееся после урегулирования ближневосточного конфликта, и инициировать переговоры с Россией по завершению военных действий на Украине.

Австрийский политик подчеркнул, что вооружённые конфликты завершаются не на поле боя, а за столом переговоров, а для достижения прогресса диалоговые каналы должны быть открыты с самого начала.

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Штокер поддержал недавний шаг главы Европейского совета Антониу Кошты по возобновлению контактов с Москвой и выразил мнение, что позитивные сдвиги в украинском урегулировании могут стать реальностью после того, как администрация Дональда Трампа завершит урегулирование с Ираном.

Канцлер призвал европейских коллег не упустить накопленный импульс и присоединиться к переговорному процессу, выразив при этом сдержанный оптимизм относительно его перспектив.