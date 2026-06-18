Вэнс высказался об интеллекте Трампа

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что у главы Белого дома Дональда Трампа один из самых высоких уровней IQ среди всех американских президентов за всю историю страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление Вэнс сделал во время интервью Стиву Бартлетту. По его словам, Трамп исключительно умный человек. При этом, реальных результатов теста на IQ Трампа у Вэнса нет.

«Если говорить исключительно об уровне интеллекта, он очень умный человек. Если бы Дональд Трамп прошел тест на IQ вместе с остальными 45, 46-ю президентами США, я гарантирую, что он был бы среди самых умных или самым умным», — заявил он.

Ранее Трамп высказался о дураках.