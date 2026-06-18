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Вэнс назвал Трампа одним из умнейших президентов США

Андрей Дуванов

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что у главы Белого дома Дональда Трампа один из самых высоких уровней IQ среди всех американских президентов за всю историю страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Вэнс высказался об интеллекте Трампа
© Global Look Press

Такое заявление Вэнс сделал во время интервью Стиву Бартлетту. По его словам, Трамп исключительно умный человек. При этом, реальных результатов теста на IQ Трампа у Вэнса нет.

«Если говорить исключительно об уровне интеллекта, он очень умный человек. Если бы Дональд Трамп прошел тест на IQ вместе с остальными 45, 46-ю президентами США, я гарантирую, что он был бы среди самых умных или самым умным», — заявил он.

Ранее Трамп высказался о дураках.