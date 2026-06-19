Туск рассказал о попытках Зеленского оправдаться перед Польшей за УПА

Польский премьер Дональд Туск рассказал о попытках Владимира Зеленского оправдаться перед Польшей за УПА*.

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«Зеленский и вчера, и ранее давал понять, что ни в какой степени не имел намерений каким-либо образом обидеть Польшу, поляков или поставить под угрозу польско-украинские отношения. Но случилось то, что случилось», — цитирует его РИА Новости.

Польский политик назвал позорными действия Зеленского по героизации деятелей УПА. Туск подчеркнул, что хотел бы минимизировать последствия «этого плохого, позорного решения Зеленского».

Ранее польский лидер Кароль Навроцкий выдвинул ультиматум Зеленскому из-за названия подразделения ВСУ, носящее имя в честь УПА, в обмен на сохранение ордена Белого орла.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда России от 17.11.2014).