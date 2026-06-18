Генсек НАТО предпринял один шаг, чтобы «русские не стали мудрее»

Генсек НАТО Марк Рютте отказался говорить о военных планах альянса, чтобы «русские не стали мудрее». Об этом сообщает РИА Новости.

Во время своего выступления Рютте заявил, что не будет раскрывать детали изменения модели вооруженных сил НАТО в Европе — такое решение альянс принял после того, как США стали сокращать свое присутствие в регионе. Генсек добавил, что в НАТО не хотят, чтобы эта информация «сделала русских мудрее».

«Прежде всего, я уверен, что не могу вдаваться в подробности того, что именно входит в модель вооруженных сил НАТО... Мы не хотим, чтобы русские стали еще мудрее», — заявил он.

Ранее Рютте предрек НАТО крупнейшую трансформацию в его истории.