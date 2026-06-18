Вьетнамский премьер пригласил Путина посетить республику

Премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Ле Минь Хынг передал президенту РФ Владимиру Путину приглашение президента СРВ То Лама посетить страну.

"Я бы хотел передать вам добрые слова и приветствия от президента То Лама и приглашение от его превосходительства посетить Вьетнам в удобное для вас время", - сказал Ле Минь Хынг на встрече с президентом РФ на полях юбилейного саммита Россия - АСЕАН в Казани. "Мы также с нетерпением ждем вашего участия в саммите АТЭС-2027 в ноябре будущего года, который пройдет во Вьетнаме", - добавил он.

По словам главы правительства, Вьетнам "всегда высоко оценивает сотрудничество, которое поддерживается между Россией и Вьетнамом, и придает большое значение его развитию". Ле Минь Хынг указал, что на протяжении многих лет, несмотря на серьезные изменения в международной обстановке, отношения между Россией и Вьетнамом "продолжают активно развиваться".

Вьетнамский премьер также поблагодарил Путина за теплые слова в адрес его страны. "Для меня большая честь встретиться с вами, господин президент, в первый раз и посетить Россию в качестве премьер-министра. Я благодарю вас за содержательный комментарий, добрые слова в отношении Вьетнама", - отметил он.