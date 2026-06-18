Мендель сделала заявление после удара ВСУ по автобусу

Мендель: удар БПЛА по автобусу в Брянской области может обострить конфликт
Террористическая атака украинской армии на автобус с детьми в Брянской области может разжечь конфликт с новой силой.
Об этом в X заявила экс-пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
«История с беспилотником, ударившим по автобусу, перевозившему белорусских детей на территории России, может спровоцировать новый опасный виток эскалации войны», — подчеркнула она.
Из-за произошедшего в Киеве Мендель сделала тревожное заявление
Бывшая представитель украинских властей призвала стороны урегулировать конфликт.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил провести собственное расследование атаки ВСУ на автобус с детьми из республики в Брянской области России.