Мендель сделала заявление после удара ВСУ по автобусу

Террористическая атака украинской армии на автобус с детьми в Брянской области может разжечь конфликт с новой силой.

Об этом в X заявила экс-пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

«История с беспилотником, ударившим по автобусу, перевозившему белорусских детей на территории России, может спровоцировать новый опасный виток эскалации войны», — подчеркнула она.

Из-за произошедшего в Киеве Мендель сделала тревожное заявление

Бывшая представитель украинских властей призвала стороны урегулировать конфликт.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил провести собственное расследование атаки ВСУ на автобус с детьми из республики в Брянской области России.