Литва направила Китаю предложения о восстановлении дипотношений

Вильнюс направил в Пекин предложения о восстановлении дипломатических отношений. Об этом в комментарии, переданном агентству BNS, сообщил МИД Литвы.

"Литва передала китайской стороне конкретные предложения по восстановлению работы дипломатических представительств и остается открытой для диалога на основе международного права, общепринятой дипломатической практики и национального законодательства", - говорится в сообщении МИД.

Литва хотела бы нормализовать дипотношения с Китаем, чтобы они были такими, какие установлены другими странами - членами ЕС.

"Это сложный и требующий времени, а также усилий с обеих сторон процесс", - признал МИД.

В 2021 году по инициативе прежнего главы МИД Габриэлюса Ландсбергиса в Вильнюсе было открыто представительство Тайваня, что привело к кризису в отношениях Литвы с Китаем. Пекин, выступающий против офиса под таким названием, отозвал своего посла и предложил сделать то же самое Вильнюсу. При этом Китай согласен, чтобы офис в Литве назывался представительством Тайбэя, как в других странах.

В итоге правительство КНР приняло решение понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах, а затем направило ноту об изменении статуса китайской дипмиссии в Вильнюсе с посольства на временное представительство.