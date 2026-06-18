Мадьяр: ЕП прекратит процедуру по статье, лишающей Венгрию некоторых прав в ЕС

Европарламент (ЕП) прекратит к осени начатую против Венгрии процедуру по статье 7 Договора о Евросоюзе 2007 года, которая предусматривает лишение страны некоторых прав, в том числе права голоса в сообществе. Об этом сообщил новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр после встречи в Брюсселе с главой ЕП Робертой Метсолой.

"У меня состоялась успешная встреча с председателем Европейского парламента Робертой Метсолой. Мы достигли соглашения о том, что процедура по статье 7, начатая против Венгрии восемь лет назад в связи с антидемократическими и неправовыми мерами предыдущего правительства, должна быть завершена к осени", - написал Мадьяр на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он добавил, что пригласил Метсолу посетить Венгрию и договорился с ней, что осенью выступит на сессии ЕП в Страсбурге. До победы его партии "Тиса" на парламентских выборах в Венгрии 12 апреля и избрания на пост премьера Мадьяр являлся евродепутатом.

Процедура по статье 7 была начата в ЕС против Венгрии в 2018 году по инициативе Европарламента в связи с претензиями к прошлому правительству во главе с Виктором Орбаном в сферах демократии, верховенства права и борьбы с коррупцией. Европарламент провел несколько слушаний по этим вопросам, ряд претензий к Будапешту был снят по мере выполнения им требований Брюсселя, но многие остались.

Новое правительство Венгрии обязалось принять меры для нормализации положения в этих областях в соответствии с рекомендациями ЕС, что позволило ему договориться с Еврокомиссией о получении €16,4 млрд из европейских спецфондов, удерживаемых Брюсселем. Деньги поступят, если венгерский парламент до 31 августа примет пакет соответствующих законопроектов. Документы находятся на рассмотрении депутатов.

Перед началом встречи с Метсолой венгерский премьер также заявлял, что попросит Европарламент отозвать иск, поданный против руководства ЕС в связи со старым решением Еврокомиссии о выделении средств из еврофондов правительству Орбана. По словам Мадьяра, это судебное разбирательство "необходимо прекратить, чтобы не подвергать опасности средства ЕС, причитающиеся венгерскому народу, из-за решений предыдущего правительства".