Что пишут зарубежные СМИ о меморандуме Ирана и США

Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании, который должен завершить начатую в феврале войну между двумя странами. Как зарубежные СМИ оценили документ и его влияние на ситуацию на Ближнем Востоке, в материале «Рамблера».

Иран и США объявили 15 июня, что им удалось согласовать параметры промежуточного мирного соглашения. Изначально его подписание должно было пройти 19 июня в Швейцарии. Сделка предусматривает снятие США морской блокады, разминирование и открытие Ормузского пролива.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, выступавший посредником в переговорах, сообщил, что стороны договорились о прекращении военных операций на всех фронтах, включая Ливан. Ожидается, что в течение 60 дней после подписания этой сделки будет вестись работа над окончательным соглашением.

Однако в итоге подписание документа прошло дистанционно. Президент США Дональд Трамп поставил подпись под соглашением 17 июня в Версале в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона. Документ уже вступил в силу, сообщили Axios два американских чиновника.

Соглашение в числе прочего предусматривает, что Иран получит освобождение от санкций и сможет свободно продавать нефть до тех пор, пока продолжаются переговоры, отмечается в статье.

По данным осведомленных источников, вице-президент Джей Ди Вэнс «все равно отправится в Швейцарию, как и планировалось». Ожидается, что там начнется 60-дневный переговорный период для решения ключевых вопросов, связанных с будущим иранской ядерной программы, отмечает NBC News.

При этом риторика Трампа опережала реальные события, он объявил об окончании войны с Ираном и открытии Ормузского пролива еще в день своего рождения. При том, что на тот момент текст не был опубликован, до официального подписания оставалось несколько дней, а самые сложные вопросы — ядерная проблема, санкции, Ливан — были отложены на неопределенный срок, пишет Bloomberg.

Агентство констатировало, что временное соглашение между США и Ираном, стало «результатом нескольких недель напряженной дипломатической работы» и «снимает многие из самых острых вопросов».

В свою очередь в Reuters обратили внимание на то, что ставки на переговорах представителей США и Ирана в Швейцарии «будут чрезвычайно высоки».

«Хотя нельзя исключать прорыва, большинство аналитиков сомневаются в том, что обе стороны смогут достичь окончательного урегулирования в течение 60-дневного срока, указанного в «меморандуме о взаимопонимании»», — говорится в статье.

В частности, одним из самых сложных вопросов, которые предстоит согласовать, является иранская ядерная программа и запасы обогащенного урана. Трамп рассчитывает на то, что уран будет вывезен или уничтожен. Иран не хочет ни того, ни другого.

Также на пути к соглашению стоит требование Тегерана отменить санкции и разблокировать миллиарды замороженных средств, и позиция премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который настаивает на том, что не связан никакими ограничениями в своей борьбе с «Хезболлой» в Ливане, отмечает издание.

При этом сам Дональд Трамп вынужден защищать свою сделку с Ираном, и подверг критике давнего союзника Израиля, пишет газета The Washington Post.

В частности в конце саммита «Большой семерки» Трамп «расхваливал экономические выгоды от прекращения огня и угрожал применением силы в случае его провала». Он также затронул вопрос о том, может ли Иран иметь ракеты.

«У них должны быть какие-то ракеты, потому что они есть у других. — Разве я позволю Саудовской Аравии иметь ракеты, а [Ирану] — нет? ... Так это не работает», — сказал Трамп.

Трамп также раскритиковал Израиль, заявив, что союзник США имеет право на самооборону, но, по его мнению, иногда действует слишком жестко.

Напомним, что достижение мирного соглашения между США и Ираном, которое должно открыть для судоходства Ормузский пролив, ранее уже вызвало резкое недовольство в Израиле.