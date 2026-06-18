Трамп заключил мировое соглашение с племянницей по иску на $100 млн

Президент США Дональд Трамп достиг мирового соглашения со своей племянницей Мэри Трамп по делу о судебном иске на $100 млн. Об этом сообщает издание Newsweek со ссылкой на судебные документы.

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Согласно материалам дела, стороны договорились урегулировать спор во внесудебном порядке.

«Стороны рады сообщить, что они достигли мирового соглашения и надеются в ближайшие недели договориться о прекращении этого дела», — говорится в направленном в суд ходатайстве, которое приводит издание.

Уточняется, что это произойдёт после выполнения определённых условий.