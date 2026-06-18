Перед саммитом ЕС в Германии выступили за переговоры с Россией

Председатель комитета Бундестага по внешней политике Армин Лашет призвал страны Евросоюза выступить с инициативой по возобновлению диалога с Россией. С таким заявлением он выступил накануне саммита ЕС в Брюсселе.

По мнению немецкого политика, европейским лидерам следует сформулировать собственные предложения и обозначить Москве условия для начала переговорного процесса.

Лашет считает, что Евросоюз должен продемонстрировать готовность к диалогу. Он выразил надежду, что этот вопрос получит поддержку на саммите и станет предметом общей позиции всех стран объединения.

По его словам, для реализации такой инициативы необходимо согласие всех 27 государств ЕС, включая страны Балтии и Польшу.

Политик подчеркнул, что начало диалога между Брюсселем и Москвой стало бы важным шагом в нынешней ситуации.