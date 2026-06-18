Пока вы не уснули: военкор о рекордном налете дронов на Москву и публичное унижение Макрона

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Лавров анонсировал регулярные удары по Украине

Вооруженные силы России (ВС РФ) будут наносить регулярные массированные удары по целям на Украине в ответ на атаки Киева. Об этом в четверг, 18 июня, заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров.

По его словам, в сложившейся ситуации «слов недостаточно».

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Военкор рассказал, как ПВО России «переиграла» налет тысячи дронов

Военкор Александр Коц заявил, что российская ПВО продемонстрировала высочайшую эффективность на фоне рекордного по масштабу налета беспилотников ВСУ. Об этом он рассказал в своей статье для «Комсомольской правды».

В Минобороны РФ сообщили, что за последние сутки российская ПВО перехватила 992 аппарата самолетного типа, четыре крылатые ракеты «Фламинго» и десять управляемых авиабомб ВСУ. Почти 200 дронов ночью пытались атаковать Москву и Подмосковье. ТАСС сообщало, что эта атака стала самой крупной за два года для Москвы.

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Зеленский анонсировал «очень важное событие»

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал «очень важное событие» на пути к созданию совместной с Европой антибаллистической системы. Его слова приводит «Европейская правда».

По его словам, одной из тем предстоящего заседания в формате «Рамштайн» станет обсуждение «нашей европейской антибаллистической системы».

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Мелони публично унизила Макрона

Реакция премьер-министра Италии Джорджи Мелони на президента Франции Эммануэля Макрона является не спонтанной эмоцией, а осознанным отказом принять навязываемую роль. Как сообщает aif.ru, об этом заявил профайлер и политолог Руслан Панкратов.

Ранее в Сети оказались кадры с саммита «Большой семерки». На них видно, что Мелони закатила глаза после тихого диалога с Макроном. Эксперт сравнивает этот жест с «жесткой дипломатической пощечиной».

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Россия направила Армении ноту протеста

Российская сторона направила властям Армении ноту протеста в связи с осквернением советского мемориала в Гюмри.

Об этом сказала на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Эта кощунственная акция не просто хулиганства, а целенаправленная атака на общую для наших стран историческую память и попытка надругательства над Великой Победой. Мы направили ноту протеста армянской стороне», — сообщила дипломат.

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Собянин: пожар на Московском НПЗ локализован

Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе, который произошел из-за попадания БПЛА, в основном локализован. Об этом в четверг, 18 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, сейчас специалисты ликвидируют очаг возгорания.

В результате инцидента пострадавших нет.

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Заглушенные Россией спутники Starlink получили «необратимые повреждения»

Заглушенные российским комплексом «Волна-Купол-Гарант» спутники Starlink, используемые Вооруженными силами Украины для нанесения ударов по территории России, получили необратимые повреждения.

Об этом со ссылкой на выводы зарубежных исследователей утверждает Telegram-канал «Военная хроника».

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Лукашенко сделал заявление о войне "за забором Белоруссии"

© Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко констатировал, что "война идет за забором Белоруссии", а иногда и ближе.

"Я не единожды предупреждал, вы это знаете лучше даже по определенным направлениям, чем я, война сегодня не просто где-то далеко. У нас, я говорю, за забором, а иногда и ближе", - приводит слова президента агентство БелТА.

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Глава МИД Израиля объявил о разрыве контактов с Каллас

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар объявил, что разрывает контакты с главой дипломатии ЕС Каей Каллас. Он объяснил это несогласием с ее заявлением, в котором она сравнила Израиль с ЮАР времен апартеида, назвал это "кровавым наветом" и потребовал извинений.

Согласно версии Саара, которую он изложил на своей странице в X, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности "уже некоторое время проявляет навязчивую и вопиющую несправедливость по отношению к Государству Израиль".

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Cоседов о Пугачевой: «Очень низко пала»

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил в интервью Общественной службе новостей, что Алла Пугачева утратила популярность и напрасно пытается вернуть былую славу.

Соседов признался, что иронично относится к попыткам Пугачевой «омолодиться» и перезапустить карьеру. Он считает, что никакие внешние изменения не вернут ей утраченную молодость, а сама певица «очень низко пала».

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