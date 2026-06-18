Реакция премьер-министра Италии Джорджи Мелони на президента Франции Эммануэля Макрона является не спонтанной эмоцией, а осознанным отказом принять навязываемую роль. Как сообщает aif.ru, об этом заявил профайлер и политолог Руслан Панкратов.

Ранее в Сети оказались кадры с саммита «Большой семерки». На них видно, что Мелони закатила глаза после тихого диалога с Макроном. Эксперт сравнивает этот жест с «жесткой дипломатической пощечиной».

«На видеокадрах видно, как она сначала наклоняется к нему — то есть сохраняет формальное уважение, не отстраняется демонстративно, — выслушивает фразу, а затем, уже отвернувшись от него лицом к столу, дает себе возможность на долю секунды показать то, что думает на самом деле: закатывает глаза, с легким сдвигом губ и микронапряжением в нижней части лица», — пояснил Панкратов.

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По его словам, подобная реакция является классической связкой «раздраженный скепсис». Она характерна для человека, привыкшего жестко контролировать эмоции. Причиной ее стала не случайная неловкость, а демонстрация снисходительного отношения.

Профайлер уверен, что за этим коротким эпизодом стоит накопленный груз многолетних противоречий — от миграционной политики до украинского кризиса. В глазах Мелони на этот момент Макрон является «воплощением французской привычки смотреть на Италию сверху вниз», а ее невербальная реакция отыгрывает это раньше, чем все заглаживает дипломатический протокол.