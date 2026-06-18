Продвигавшая ЗОЖ блогерша умерла после домашних родов

Известная блогерша в области здорового образа жизни Стейси Варнеке скончалась после домашних родов, проведенных без участия врачей. Об этом в четверг, 18 июня, сообщает ABC.

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29 сентября 2025 года Варнеке родила сына в домашних условиях, выбрав так называемые «свободные роды», которые осуществляются без врачей, акушерок или медсестер. В течение беременности она также отказывалась от медицинского наблюдения и стандартных пренатальных обследований.

После рождения ребенка у блогерши началось сильное послеродовое кровотечение. Как сообщают СМИ, доула (специалист по немедицинскому сопровождению рожениц) Эмили Лал предложила вызвать скорую помощь, но Варнеке отказалась.

Когда состояние женщины ухудшилось, ее муж Натан Варнеке и доула снова настаивали на медицинской помощи. В результате семья вызвала бригаду скорой помощи. Прибывшие медики нашли пациентку в критическом состоянии и доставили ее в больницу Франкстона.

Врачи провели ряд экстренных процедур, однако спасти женщину не удалось. Согласно данным расследования, она перенесла ряд остановок сердца и умерла через несколько часов после госпитализации.

В ходе слушаний также выяснилось, что доула не имела медицинского образования и считала своей задачей только поддержку роженицы. Уполномоченный по рассмотрению жалоб в сфере здравоохранения Австралии запретил Эмили Лал предоставлять и рекламировать любые медицинские услуги, после чего она прекратила свою деятельность в сфере.

По результатам расследования, причиной смерти было названо тяжелое послеродовое кровотечение, передает ABC.

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