Психолог объяснила попытку Зеленского поцеловать Мелони в губы

Клинический психолог Ирина Коржаева считает, что неловкий поцелуй Владимира Зеленского и премьера Италии Джорджи Мелони при встрече указывает на «глубокий личностный сбой» Зеленского на фоне хронического стресса. Об этом она рассказала порталу Life.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором Зеленский и Мелони обмениваются поцелуями в щеку при встрече. Пользователи обратили внимание, что Зеленский запутался и чуть не поцеловал Мелони в губы. Некоторые предположили, что сделал он это намеренно.

По мнению психолога, это недоразумение вышло за рамки обычного нарушения дипломатического этикета. В то же время она отметила, что Зеленский «никогда не славился знанием обычного этикета, а мастерством политического - тем более».

«Здесь имеет место глубокий личностный сбой, при котором человек перестаёт видеть разницу между сценой КВН и международной дипломатией, а также теряет способность считывать сигнал «НЕТ» от женщины», - заявила психолог.

Коржаева добавила, что у Зеленского наблюдаются выраженные нарушения социального интеллекта и контроля над собственными импульсами. По ее словам, подобные проявления часто развиваются на фоне смешанного расстройства личности, а постоянное сильное напряжение лишь усугубляет ситуацию.

Психолог подчеркнула, что Мелони своей реакцией показала неприемлемость поведения Зеленского.