Волки Чернобыля: как их изменила радиация

После аварии на Чернобыльской АЭС зона отчуждения превратилась в одно из самых необычных мест на планете. Люди ушли, а дикая природа осталась. Сегодня здесь живут волки, лоси, рыси и другие крупные животные, а ученые пытаются понять, могла ли жизнь рядом с радиоактивным загрязнением повлиять на их эволюцию. Подробнее — в материале «Рамблера».

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Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. После взрыва и пожара на четвертом энергоблоке вокруг станции сформировалась зона отчуждения. После случившегося люди покинули большую часть территории вокруг станции. Для человека эти места стали опасными, зато для многих животных условия жизни там неожиданно улучшились. Исчезли охота, сельское хозяйство, вырубка лесов, дороги и постоянное присутствие людей.

Поэтому сегодня Чернобыльская зона представляет особый интерес для ученых. Здесь по-прежнему сохраняется радиационное загрязнение, но одновременно с тем уже несколько десятилетий природа развивается почти без вмешательства человека. Такое сочетание условий уникально.

Почему ученых заинтересовали именно волки?

Это крупные хищники, которые находятся на вершине пищевой цепи. Они получают радиационное воздействие не только из окружающей среды, но и через добычу и воду.

Кроме того, волки проходят большие расстояния и могут пересекать участки с разным уровнем загрязнения. Поэтому по ним можно судить, как живет вся экосистема зоны отчуждения.

Правда ли, что волки могут «видеть будущее»

Исследования показывают, что плотность волков в Чернобыльской зоне значительно выше, чем в некоторых соседних охраняемых территориях. В одной из работ говорилось, что в белорусской части зоны она примерно в семь раз выше, чем в близких заповедниках за ее пределами. Но причина такого роста популяции, по мнению экспертов, кроется не в радиации как таковой, а в отсутствии людей.

Уровень радиации в крови волков

В 2014 году команда исследовательницы Кары Лав отлавливала животных, брала образцы крови, оснащала GPS-ошейниками и оценивала уровень радиации, которому они подвергаются. Оказалось, что некоторые волки годами живут в условиях повышенного радиационного фона. В материалах Общества интегративной и сравнительной биологии указывалось значение выше 11,28 миллирема в день, что в шесть раз превышает допустимую для человека норму. При этом популяция остается устойчивой: животные охотятся и размножаются.

Самая обсуждаемая часть работы касается иммунной системы и генома. Исследователи сообщили, что у волков из зоны обнаружены изменения иммунного ответа, похожие на реакцию организма на длительное радиационное воздействие. Также были выделены участки генома, которые могут быть связаны с устойчивостью к повышенному риску рака.

Перемещения чернобыльских волков

Долгое время считалось, что животные из зоны отчуждения живут практически изолированно. Но наблюдения показали, что это не так.

Например, в 2015 году один молодой волк с GPS-ошейником за три недели ушел почти на 370 километров от своего привычного участка. Это означает, что чернобыльские волки встречаются с другими популяциями и участвуют в обмене генами. Таким образом, если у животных действительно появляются какие-то особенности из-за жизни в загрязненной среде, они потенциально могут распространяться и за пределами зоны отчуждения.

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