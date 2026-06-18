Зеленский заговорил о мире после атаки беспилотников на Москву

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от России «шаги в дипломатии» после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву.

Об этом глава республики заявил в своем Telegram-канале.

«На днях все наши партнеры отмечали меткость и действенность наших мидлстрайков и дальнобойных санкций. Пора эту войну завершать, и Россия должна сделать необходимые шаги в дипломатии», — написал украинский лидер.

Зеленский добавил, что считает атаку беспилотников «справедливым ответом» на российские удары.

Зеленскому пообещали «бесславный конец» после атаки БПЛА на Москву

Несколькими часами ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 14 БПЛА Вооруженных сил Украины на подлете к российской столице. Общее количество сбитых дронов, направлявшихся к городу, достигло 194.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Украине не удастся запугать граждан России атаками на Москву. По его словам, «террористы пытаются раскачать наше общество, вызвать недовольство населения». Сенатор заявил, что «эти потуги напрасны».