Лидер оппозиционной партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян намерен обратиться к Москве с просьбой снять ограничения на армянский импорт. Его слова передает портал Armenpress.

«Ограничения затрагивают не действующие власти, а граждан Армении, предпринимателей и работающих в России армян. Все это необходимо остановить как можно скорее», — заявил соперник премьер-министра Армении Никола Пашиняна на прошедших парламентских выборах.

Он также выразил уверенность, что у действующих властей Армении нет ни желания, ни возможностей урегулировать ситуацию с санкциями.

В Армении захотели аннулировать результаты выборов

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что многочисленные запреты на поставку продуктов питания из Армении, введенные в последний месяц, не связаны с политикой. По его оценке, одновременное ухудшение отношений между Ереваном и Москвой является не более чем совпадением.