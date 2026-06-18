Наркологический диспансер в США взял на работу сына экс-президента Байдена

Наркологический диспансер в Лос-Анджелесе Peak Path Health взял на работу сына экс-президента США Джо Байдена Хантера в качестве советника и исполнительного директора его фонда. Об этом сообщило издание The Washington Free Beacon.

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Авторы материала отмечают, что новая должность может помочь осужденному бизнесмену закрыть многомиллионные долги и неоплаченные судебные издержки.

В пресс-службе компании отметили «личный опыт и профессиональные знания» Байдена, полученные в ходе борьбы с зависимостью от крэка, алкоголя и других веществ.

— Это объявление совпадает с важной вехой в личном пути Хантера Байдена, поскольку в этом месяце он отмечает семь лет трезвости, — заявили представители Peak Path.

При этом неясно, сколько именно рехаб собирается платить Байдену и требует ли его должность работы на месте непосредственно в лечебных учреждениях. Адвокат сына экс-президента отказался от комментариев, компания Peak Path также не ответила на запросы издания.

Ранее стало известно, что Хантер Байден, который неоднократно был замечен в скандалах, связанных с наркотиками, находился в Белом доме незадолго до того, как там обнаружили порошок.

Позже телеканал ABC News сообщил, что вещество было найдено на первом этаже в западном крыле здания, где расположены рабочий кабинет главы государства и офисы других чиновников.

Тогда действующий президент США Дональд Трамп заявил, что найденный в Белом доме кокаин мог принадлежать исключительно действующему американскому лидеру Джо Байдену или его сыну Хантеру.