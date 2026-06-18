Российский предприниматель и лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян обвинил премьер-министра Никола Пашиняна в том, что тот сознательно превратил армянскую внешнюю политику в разменную монету на европейском и американском направлениях, передаёт ТАСС.

По словам Карапетяна, в ходе предвыборной кампании действующий глава правительства использовал антироссийскую риторику как основной товар для получения поддержки со стороны Европы, одновременно открыв Соединённым Штатам стратегический доступ к Сюникской области.

Политик подчеркнул, что Армения не должна была становиться антироссийским плацдармом, однако Пашинян, по его оценке, цинично сыграл на сложностях в отношениях Москвы с Западом, сумев предложить Брюсселю и Вашингтону выгодный геополитический пакет, центром которого стал южный регион республики.