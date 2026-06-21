Остров Суртсей, родившийся на глазах у всего мира

Большинство островов и вулканов существовали задолго до появления людей. Но в XX веке такой извержение случилось у берегов Исландии. «Рамблер» расскажет, как из океана возник остров Суртсей и почему он до сих пор под охраной почти от любого вмешательства.

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Как произошло извержение?

Утром 14 ноября 1963 года рыбаки у южного побережья Исландии заметили над морем столб темного дыма. Сначала им показалось, что горит судно, но вскоре стало ясно: под водой началось извержение. Магма поднялась со дна океана и стала прорываться сквозь толщу воды примерно в 18 километрах к юго-западу от острова Хеймаэй.

Извержение началось на глубине около 130 метров. Пока вулканический материал накапливался под водой, снаружи почти ничего не было видно. Но когда он приблизился к поверхности, морская вода начала вошла в реакцию с раскаленной магмой. В результате этого возникли мощные взрывы, в воздух поднимались пар, пепел и обломки вулканических пород.

Через несколько дней над водой уже появился новый участок суши. Так началась история острова Суртсея.

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Почему остров назвали Суртсеем?

Название связано со скандинавской мифологией. Суртсей означает «остров Сурта». Сурт — огненный великан, который в мифах олицетворяет разрушительный огонь и конец света. Для острова, поднявшегося из океана во время вулканического извержения, такое название оказалось как нельзя кстати.

Суртсей входит в архипелаг Вестманнаэйяр. Это вулканический район к югу от Исландии, где подземная активность считается обыденностью. Но Суртсей стал особенным, потому что его рождение пришлось на эпоху современной науки: геологи, биологи и фотографы смогли фиксировать изменения почти с первых дней.

Как формировался новый остров?

Извержение продолжалось не несколько дней, а почти четыре года — с ноября 1963-го до июня 1967 года. Сначала остров состоял в основном из рыхлого пепла и шлака, которые легко размывались волнами. Однако извержение продолжалось, и новые потоки лавы укрепляли остров. Застывшая лава стала своего рода защитным слоем, который помог Суртсею выдержать атаки океана.

К моменту окончания извержения площадь острова достигала примерно 2,7 квадратного километра. Затем начался обратный отсчет природы: ветер, волны и штормы стали постепенно разрушать берега. Сегодня площадь Суртсея меньше первоначальной ~1,4 квадратных километра или 140 гектар.

Почему Суртсей закрыт для туристов?

Уже в 1965 году, когда извержение еще продолжалось, остров получил охранный статус. Доступ на остров резко ограничили. Попасть туда могут только исследователи со специальным разрешением. Это необходимо ради чистоты эксперимента: даже одно занесенное человеком семя могло бы исказить картину естественного заселения острова.

В 2008 году Суртсей включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В описании объекта подчеркивается именно его научная ценность: с момента появления остров стал уникальной площадкой, где у ученых появилась возможность с нуля изучить заселение новой земли растениями и животными.

Как на голой лаве появилась жизнь?

Сразу после извержения на Суртсее не было почвы, травы, деревьев или животных. Поверхность состояла из лавы, пепла и вулканического песка. Для живых организмов это была почти пустая территория.

Первыми начали появляться микроорганизмы, грибы, мхи и лишайники. Они могли попадать на остров с ветром, морской водой, птицами или на принесенных волнами остатках растений. Такие организмы важны тем, что способны закрепляться там, где более крупным растениям еще трудно выжить.

Первые сосудистые растения на Суртсее были обнаружены уже в 1965 году. Одним из первых стала морская горчица — растение, семена которого могут распространяться морской водой. Но закрепиться на острове было сложно: почва еще не сформировалась, питательных веществ было мало, а штормы постоянно меняли поверхность.

Как птицы изменили остров?

Они появились не сразу. Сначала морские птицы использовали остров как место отдыха, а затем начали гнездиться. Особенно серьезное влияние оказала колония чаек, которая сформировалась в 1980-х годах.

Птицы приносили на остров семена, остатки пищи и органические вещества. Их помет обогащал бедную вулканическую почву азотом и другими элементами. После этого участки рядом с колониями птиц стали заметно отличаться от остальной части острова.

Исследования показали, что морские птицы стали одним из главных факторов развития экосистемы Суртсея. Они буквально переносили питательные вещества из океана на сушу. Там, где птицы гнездились чаще, быстрее формировалась почва, появлялось больше растений и создавались условия для насекомых и других мелких животных.

Кто еще заселяет остров?

После растений и птиц на Суртсее начали появляться насекомые, пауки, клещи, нематоды и другие мелкие организмы. Часть из них попадала туда с ветром, часть — на плавающих растительных остатках, часть — вместе с птицами.

Для ученых особенно важно было наблюдать постепенное формирование связей между отдельными видами. Растения создавали укрытия и пищу для беспозвоночных. Птицы удобряли почву. Насекомые участвовали в разложении органики. Так на острове шаг за шагом сформировалась полноценная экосистема.

Исследования микрофауны показали, что даже в молодой почве быстро появляются сложные сообщества организмов. Особенно заметные изменения происходили в местах, где уже была растительность и куда попадало больше органических веществ.

В чем уникальность Суртсея?

Новые вулканические острова появляются и в других частях мира. Некоторые возникают после подводных извержений, но многие быстро исчезают: рыхлый пепел и шлак размывают волны. Суртсей отличился тем, что часть его поверхности была укреплена лавой и смогла сохраниться.

Но главная уникальность в том, что с самого начала к Суртсею не притрагивались люди. Его не застраивали, не засевали, не превратили в туристическое место. Именно это отличает его от многих других островов.

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