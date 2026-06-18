Венгерская "Тиса" намерена присоединиться к Европейской народной партии

Венгерская партия "Тиса", победившая на парламентских выборах 12 апреля, намерена вступить в наднациональную Европейскую народную партию (ЕНП), возглавляемую немецким политиком Манфредом Вебером. Об этом сообщил новый премьер-министр Венгрии, лидер "Тисы" Петер Мадьяр, прибывший в Брюссель на саммит Евросоюза.

Он сообщил, что, помимо встречи глав государств и правительств стран ЕС, там пройдут другие мероприятия, в том числе заседание ЕНП, на котором будут присутствовать премьеры 11 европейских стран, а также лидеры национальных партий. "Тиса" впервые примет в нем участие. "Тиса" не является членом Европейской народной партии, пока она входит только в группу ЕНП в Европарламенте, но мы начнем переговоры о присоединении "Тисы" к Европейской народной партии", - сказал Мадьяр в видеообращении из Брюсселя, которое транслировали венгерские телеканалы.

Таким образом, новый венгерский премьер продемонстрировал намерение продолжить сближение с лидерами ЕС, в том числе руководством ЕНП, сформировавшей самую большую фракцию в Европарламенте. В ходе предвыборной кампании Мадьяр, являвшийся тогда евродепутатом, и его партия "Тиса" пользовались практически открытой поддержкой Вебера и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, что вызывало протесты прежнего правительства Виктора Орбана.

После победы "Тисы" на выборах Вебер предпринял важный шаг в поддержку Мадьяра, заявив, что Европарламенту следует рассмотреть вопрос о прекращении против Венгрии процедуры по статье 7 соглашения о формировании ЕС, которая предусматривает лишение страны ряда прав, в том числе права голоса в сообществе. Эта процедура была начата в 2018 году в связи с претензиями Брюсселя к правительству Орбана в сферах демократии, верховенства права и борьбы с коррупцией.

Новое правительство Венгрии обязалось принять меры для нормализации положения в этих областях в соответствии с рекомендациями ЕС, что позволило ему договориться с Еврокомиссией о получении €16,4 млрд из европейских спецфондов, удерживаемых Брюсселем. Деньги поступят, если венгерский парламент до 31 августа примет пакет соответствующих законопроектов. Документы находятся на рассмотрении депутатов, а новый план действий по использованию средств ЕС на различные промышленные и социальные проекты внутри страны уже согласован с Еврокомиссией.

Мадьяр сообщил, что в ходе визита в Брюссель обсудит вопрос о прекращении процедуры против Венгрии по статье 7 с председателем Европарламента Робертой Метсолой. Он также намерен призвать ее отозвать иск Европарламента, поданный против руководства ЕС в связи со старым решением Еврокомиссии о выделении средств из еврофондов правительству Орбана. Новый премьер считает, что это судебное разбирательство "необходимо прекратить, чтобы не подвергать опасности средства ЕС, причитающиеся венгерскому народу, из-за решений предыдущего правительства".