Бывший украинский премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал, какая судьба ждет Армению. Об этом сообщает сайт KP.RU.

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У экс-премьера поинтересовались, действительно ли в Армении происходит то же самое, что имело место на Украине в 2014 году.

По его словам, ему видно, что это калька. Политик отметил, что была выдвинута идея о том, Армении стоит идти не с Россией, а в Евросоюз, а также гарантия того, что все будет хорошо.

При этом, как заметил Азаров, Украине это тоже обещали, но возникает вопрос о том, что в итоге дали. Он указал, что с Арменией будет еще хуже, поскольку Армения и Украина со своей природной базой попросту несопоставимы.

«Армения - страна, которая нужна только для одного – использовать ее как антиРоссию. Я не вижу ничего другого», — утверждает спикер.

Он напомнил, что госсекретарь США Марко Рубио ранее прилетел в Ереван на полчаса, и прямо в аэропорту был подписан «Договор о стратегическом сотрудничестве» между армянской и американской сторонами.

Экс-премьер задался вопросом о том, какое стратегическое сотрудничество может быть между огромной Америкой и маленькой Арменией, добавив, что цель состоит в том, чтобы забрать у страны недра и столкнуть ее с Россией.