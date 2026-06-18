Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал «очень важное событие» на пути к созданию совместной с Европой антибаллистической системы. Его слова приводит «Европейская правда».

По его словам, одной из тем предстоящего заседания в формате «Рамштайн» станет обсуждение «нашей европейской антибаллистической системы».

«Вы знаете, инициировала это направление Украина. Для этого нам нужна такая коалиционная работа с партнерами, с их компаниями, с их советниками по нацбезопасности, с их лидерами. И сегодня у нас должно быть очень важное событие, когда немецкие представители смогут поделиться с украинцами тем, что нам нужно, а мы поделимся тем, что им нужно – для того, чтобы сделать первый шаг к будущей антибаллистической системе», – сказал Зеленский.

До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после массированного удара ВС РФ по Киеву призвал европейских партнеров работать над противобаллистистической обороной континента.