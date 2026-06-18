Израиль разорвал все контакты с Каллас

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар объявил о разрыве контактов с главой дипломатии ЕС Кайей Каллас после одного ее высказывания в прессе, в котором она сравнила страну с ЮАР времен апартеида. Об этом пишет Reuters.

В соцсети X израильский министр пояснил, что Каллас говорит несправедливые вещи в адрес еврейского государства.

«Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности уже некоторое время действует одержимо и с явной несправедливостью. Недавно во время своего визита в Мексику она сравнила Израиль с расистским режимом апартеида, существовавшим в Южной Африке», — отметил глава израильского МИД.

В Финляндии резко раскритиковали Каллас за слова о России

По его словам, у страны нет иного выбора, кроме как разорвать все контакты с Каей Каллас, пока она не возьмет свои слова назад.

Глава евродипломатии ответила на публикацию Саара, указав, что Евросоюз все еще хочет поддерживать конструктивные отношения с Израилем.

«Я ценю наш диалог и взаимодействие, и я готова продолжать их в том же духе — уважительно и конструктивно», — написала она в соцсети Х.

В то же время Каллас выразила мнение, что, согласно позиции ЕС, создание двух государств стало бы «единственным жизнеспособным путем» к миру на Ближнем Востоке. Саар отреагировал на ее пост, обратив внимание, что дипломат не опровергла и не осудила свое высказывание об апартеиде.

«Насколько мне известно, приписываемые вам заявления об "апартеиде" не отражают позицию Европейского Союза», — ответил глава израильского МИД, оставив свое решение о прекращении связей без изменений.

Ранее финский политик Армандо Мема заявил, что слова Каллас об антироссийских санкциях вызывают много вопросов. Он указал, что политик открыто призывает к враждебным действиям против РФ.