Глава Пентагона призвал перейти к «жёсткому» НАТО 3.0

Блок должен вернуться к роли «настоящего военного альянса», который способен самостоятельно обеспечить безопасность Европы. Пит Хегсет выступил с таким заявлением перед началом встречи министров обороны стран – членов

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Североатлантического альянса в Брюсселе.

Хегсет подчеркнул, что вместе с генсеком НАТО Марком Рютте и президентом США Дональдом Трампом ведётся работа над концепцией «НАТО 3.0», которая должна учитывать изменения в сфере безопасности.

Глава Пентагона также заявил, что Соединённые Штаты продолжат добиваться от стран блока увеличения расходов на оборону.